Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar iin araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çatı Katı Aşk
22:45 Öfkeli Aşıklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Mumya: ejder imparatoru
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Gençliğim Eyvah
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Yedi Numara
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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