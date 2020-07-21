Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 11 Eylül 'Yabancı Film'
02.00 11 Eylül 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Çalgı Çengi İkimiz ''Türk Filmi' (Tekrar)
22.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
00.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Çalgı Çengi İkimiz 'Türk Sineması' (Tekrar)
04.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Niyazi Gül Dörtnala 'Türk Filmi'
22.30 Niyazi Gül Dörtnala 'Türk Filmi' (Tekrar)
23.30 Çember: Acı İntikam 'Tv Sineması'
00.30 Çember: Aleyna'nın Son Günü 'Tv Sineması'
02.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek
22.30 Süper Magazin
00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Dragon 'Yabancı Film'
02.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.10 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları 'Yabancı Film'
21.50 Forrest Gump 'Yabancı Film'
00.35 Şampiyon 'Dizi' (Tekrar)
02.50 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Ferhunde Hanım Ve Kızları 'Dizi' (Nostalji Çağı)
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