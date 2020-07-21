Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Yayın akışı 21 Temmuz 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 21 Temmuz 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam kanallarda ise yarışma programları, ana haberler ve filmler yayınlanacak. İşte, 21 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

21 Temmuz yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 11 Eylül 'Yabancı Film'
02.00 11 Eylül 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Çalgı Çengi İkimiz ''Türk Filmi' (Tekrar)
22.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
00.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Çalgı Çengi İkimiz 'Türk Sineması' (Tekrar)
04.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Niyazi Gül Dörtnala 'Türk Filmi'
22.30 Niyazi Gül Dörtnala 'Türk Filmi' (Tekrar)
23.30 Çember: Acı İntikam 'Tv Sineması'
00.30 Çember: Aleyna'nın Son Günü 'Tv Sineması'
02.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek
22.30 Süper Magazin
00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Dragon 'Yabancı Film'
02.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.10 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları 'Yabancı Film'
21.50 Forrest Gump 'Yabancı Film'
00.35 Şampiyon 'Dizi' (Tekrar)
02.50 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Ferhunde Hanım Ve Kızları 'Dizi' (Nostalji Çağı)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MasterChef Emir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Emir Elidemir hayatı hakkında
TELEVİZYONMasterChef Emir kimdir
20 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Dün hangi dizi birinci oldu? Reyting sıralaması
TELEVİZYON20 Temmuz reyting sonuçları
Gençliğim Eyvah 7. yeni bölüm fragmanı! Gençliğim Eyvah 6. son bölüm
TELEVİZYONGençliğim Eyvah 7. yeni bölüm fragmanı
Danilo Zanna kimdir? 2020 MasterChef Danilo Zanna nereli, kaç yaşında?
TELEVİZYONDanilo Zanna kimdir?
Somer Sivrioğlu kimdir? 2020 MasterChef Somer Sivrioğlu nereli, kaç yaşında?
TELEVİZYONSomer Sivrioğlu kimdir?
Mehmet Yalçınkaya kimdir? 2020 MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında, nereli?
TELEVİZYONMehmet Yalçınkaya kimdir?
Gençliğim Eyvah Azra kimdir? Gençliğim Eyvah'da Azra'yı canlandıran Elif Doğan kaç yaşında?
TELEVİZYONGençliğim Eyvah Azra kimdir?
Kuaförüm Sensin'de yeni hafta iddialı başladı!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de yeni hafta iddialı başladı!
Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
TELEVİZYONMumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı oyuncuları
Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu
TELEVİZYONSen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X