Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 11 Eylül 'Yabancı Film'

02.00 11 Eylül 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Çalgı Çengi İkimiz ''Türk Filmi' (Tekrar)

22.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

00.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Çalgı Çengi İkimiz 'Türk Sineması' (Tekrar)

04.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Niyazi Gül Dörtnala 'Türk Filmi'

22.30 Niyazi Gül Dörtnala 'Türk Filmi' (Tekrar)

23.30 Çember: Acı İntikam 'Tv Sineması'

00.30 Çember: Aleyna'nın Son Günü 'Tv Sineması'

02.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek

22.30 Süper Magazin

00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Dragon 'Yabancı Film'

02.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.10 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları 'Yabancı Film'

21.50 Forrest Gump 'Yabancı Film'

00.35 Şampiyon 'Dizi' (Tekrar)

02.50 Elimi Bırakma 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Ferhunde Hanım Ve Kızları 'Dizi' (Nostalji Çağı)