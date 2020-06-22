Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı ve Yasak Elma dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 22 Haziran Pazartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Sakar Şakir (yerli film)
21.45 Sen Sağ Be Selamet (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
23.45 İlk Buluşma
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı (yeni bölüm)
00.15 Aramızda Kalsın (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Zalim İstanbul (yeni bölüm)
00.15 Cehennemden Kaçış (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Gençliğim Eyvah (yeni bölüm)
23.20 Gençliğim Eyvah (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 7 Numara (tekrar)
21.55 Yeşil Deniz (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.30 Survivor Panaroma (canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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