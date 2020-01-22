Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Afili Aşk, Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Zemheri yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak. Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 22 Ocak 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Zemheri (yeni bölüm)
22.45 Zemheri (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Aykut Enişte (yerli film)
22.30 Aykut Enişte (yerli film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)
00.15 Bana Normal Aktiviteler (yerli film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)
00.20 Son Durak
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Kadın (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek (yeni bölüm)
00.15 Şampiyon (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
21.00 Doğduğun Ev Kaderindir (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)
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