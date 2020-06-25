Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 25 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Fokus 'Yabancı Film'
21.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Fokus 'Yabancı Film' (Tekrar)
01.45 İçerde 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Kuaförüm Sensin (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Bizim Hikaye 'Dizi'
22.30 Bir Aile Hikayesi 'Türk Filmi'
01.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Ninja Kaplumbağalar 'Yabancı Film'
22.00 Ninja Kaplumbağalar 'Yabancı Film' (Tekrar)
23.45 Soğuk Savaş 'Yabancı Film'
01.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Dolunay 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Güzel Köylü 'Dizi'
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 San Andreas Fayı 'Yabancı Film'
22.30 San Andreas Fayı 'Yabancı Film'
00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Gençliğim Eyvah 'Dizi'
22.30 Banliyo 13: Ultımatom 'Yabancı Film'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.35 Esra Erol'da (Tekrar)
04.15 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Şampiyon 'Dizi'
23.30 Soru Küpü
01.00 Yerli Dizi
03.25 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)
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