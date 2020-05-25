Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Zalim İstanbul dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 25 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çakallarla Dans (yerli film)

21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Organik Aşk (yerli film)

22.00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli 7 (yabancı film)

22.45 Hızlı ve Öfkeli 7 (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek (yeni bölüm)

22.30 Evde Bayram Konserleri - Fettah Can

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Emoji Filmi (yabancı film)

21.45 Kardeşim Benim 2 (yerli film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Madagaskar 2: Afrika (yabancı film)

21.45 Akıllara Seza (yerli film)

TV8 YAYIN AKIŞI

15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni yarışma)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)