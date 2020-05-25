Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Zalim İstanbul dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 25 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çakallarla Dans (yerli film)
21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Organik Aşk (yerli film)
22.00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli 7 (yabancı film)
22.45 Hızlı ve Öfkeli 7 (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek (yeni bölüm)
22.30 Evde Bayram Konserleri - Fettah Can
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Emoji Filmi (yabancı film)
21.45 Kardeşim Benim 2 (yerli film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Madagaskar 2: Afrika (yabancı film)
21.45 Akıllara Seza (yerli film)
TV8 YAYIN AKIŞI
15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni yarışma)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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