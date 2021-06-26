Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kahraman Babam

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:30 Cam Tavanlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Baht Oyunu

16:15 Aşkın Tarifi

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

22:45 Baht Oyunu

02:00 Ziyaretçi

STAR TV YAYIN AKIŞI

12:30 Kazara Aşk

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:15 Kazara Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Bay Yanlış

16:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Şef Akademi

01:00 Aşk Mantık İntikam



ATV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Baş Belası

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Baş Belası

TRT 1 YAYIN AKIŞI



14:40 Saruhan

16:45 Yıldızların Yolu

18:00 Ana Haber

18:55 Euro 2020 Galler - Danimarka

21:00 Kupa Akşamı

21:55 Euro 2020 İtalya - Avusturya

00:15 Teşkilat

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:30 Survivor 2021 Final

18:15 Şampiyonun Hikayesi

20:00 MasterChef Türkiye Yeni Sezon