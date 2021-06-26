Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kahraman Babam
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:30 Cam Tavanlar
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Baht Oyunu
16:15 Aşkın Tarifi
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
22:45 Baht Oyunu
02:00 Ziyaretçi
STAR TV YAYIN AKIŞI
12:30 Kazara Aşk
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Kazara Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Bay Yanlış
16:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Şef Akademi
01:00 Aşk Mantık İntikam
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Zamanlar Çukurova
16:00 Baş Belası
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Baş Belası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:40 Saruhan
16:45 Yıldızların Yolu
18:00 Ana Haber
18:55 Euro 2020 Galler - Danimarka
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Euro 2020 İtalya - Avusturya
00:15 Teşkilat
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:30 Survivor 2021 Final
18:15 Şampiyonun Hikayesi
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Sezon
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