Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Güvercin, Savaşçı, Şampiyon ve Tozkoparan yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 26 Ocak 2020 Pazar yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yabancı
22:15 Efsane Yumruk
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Savaşçı
00:15 Zümrüdüanka
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin
00:15 Çocuk
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Kanal D Haber
20:00 Hekimoğlu
23:15 Zalim İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Hercai
23.40 Kuruluş Osman
TV8 YAYIN AKIŞI
16:45 Çakallarla Dans 4
20:00 O Ses Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
00:15 Biz Bir Dolaşalım
YORUMLAR