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Yayın akışı 29 Ocak Çarşamba - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 29 Ocak Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının 29 Ocak Çarşamba yayın akışı...

Yayın akışı 29 Ocak Çarşamba

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 29 Ocak yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Zemheri 'Dizi'
23.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Godzilla 'Yabancı Film'
22.30 Godzilla 'Yabancı Film' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Afili Aşk 'Dizi'
00.15 Zalim İstanbul 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Vuslat 'Dizi' (Tekrar)

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