Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 29 Ocak yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Zemheri 'Dizi'

23.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Godzilla 'Yabancı Film'

22.30 Godzilla 'Yabancı Film' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Afili Aşk 'Dizi'

00.15 Zalim İstanbul 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Vuslat 'Dizi' (Tekrar)