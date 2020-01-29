Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 29 Ocak yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Zemheri 'Dizi'
23.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Godzilla 'Yabancı Film'
22.30 Godzilla 'Yabancı Film' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Afili Aşk 'Dizi'
00.15 Zalim İstanbul 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Son Durak
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Vuslat 'Dizi' (Tekrar)
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