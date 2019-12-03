Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizi, rekabetleri öne çıkıyor. Azize, Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve MasterChef Türkiye yarışması ve dizileri ekranlarda olacak. İşte, kanalların 3 Aralık Salı yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Azize
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çocuk
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kadın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Elimi Bırakma
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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