Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Öğretmen dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 3 Haziran Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Sahte Kabadayı (yerli film)

21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Yaparsın Aşkım (tekrar)

00.30 İlk Buluşma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Ketenpere (yerli film)

22.30 İşler Güçler (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Kızkaçıran (yerli film)

22.15 Kızkaçıran (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)

00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek (tekrar)

23.40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

TV8 YAYIN AKIŞI

15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni bölüm)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)