Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının dizi, rekabetleri öne çıkıyor. Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman ve Kurşun final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte, kanalların 4 Aralık Çarşamba yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Gülen Gözler
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Afili Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güvercin
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kurşun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Benim Adım Melek
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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