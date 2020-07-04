Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle:
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı
20:00 Güldür Güldür Show Tekrar
23:45 Seçkin Tetikçiler
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Görümce
22:15 Hızlı ve Ateşli TV'DE İLK
23:45 Çok Akustik YENİ
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:30 STAR HABER
20:00 BİR DEMET TİYATRO
21:45 KETENPERE
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster Özel Bölüm
21:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 FOX ANA HABER HAFTA SONU
20.00 BENİMLE SÖYLE
23:00 BAY YANLIŞ
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber Haber-Spor
20:00 Kalk Gidelim
00:55 Filinta
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