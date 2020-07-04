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Yayın akışı 4 Temmuz Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 4 Temmuz 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Güldür Güldür Show eğlence programı ve Survivor yeni bölümü ile ekrana gelecek. Diğer yandan filmler de bazı kanallarda yer alacak. İşte, 4 Temmuz Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

tv yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle:

TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı

20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

23:45 Seçkin Tetikçiler

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Görümce

22:15 Hızlı ve Ateşli TV'DE İLK

23:45 Çok Akustik YENİ

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 STAR HABER

20:00 BİR DEMET TİYATRO

21:45 KETENPERE

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster Özel Bölüm

21:00 Kim Milyoner Olmak İster

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00 BENİMLE SÖYLE

23:00 BAY YANLIŞ

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber Haber-Spor

20:00 Kalk Gidelim

00:55 Filinta

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