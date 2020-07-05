Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Altın Kelebek Ödül Töreni

22:45 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

22:00 Çember: Aleyna'nın Son Günü

23:45 Yüksek Sosyete

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

21:45 Şekerpare

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Sindirella

22:05 Uyumsuz 3

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Cafer'in Çilesi

22:00 Badem Şekeri