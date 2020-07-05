Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Altın Kelebek Ödül Töreni
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
22:00 Çember: Aleyna'nın Son Günü
23:45 Yüksek Sosyete
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
21:45 Şekerpare
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Sindirella
22:05 Uyumsuz 3
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Cafer'in Çilesi
22:00 Badem Şekeri
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