Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Yayın akışı 6 Haziran 2021 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

TV Yayın akışı 6 Haziran 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kefaret, Menajerimi Ara, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 30 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

Yayın akışı 6 Haziran 2021 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14:30 Canım Kardeşim 'Yerli Sinema'
16:15 Senede Bir Gün 'Yerli Sİnema'
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü 'Yerli Sinema'
22:00 Gülen Gözler 'Yerli Sinema'
00:15 Görevimiz Tatil 'Yerli Sinema'

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Masumlar Apartmanı
17:10 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Gönül Dağı

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Kağıt Ev 'Tekrar'
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Akrep

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Takip 3: Son Karşılaşma
15:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Uzaylı İstilası

ATV YAYIN AKIŞI

14:35 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Karanlığın Dişleri 2 'Yabancı Sinema'

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Sen Çal Kapımı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

13:45 Kırmızı Oda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Surivor 2021
00:15 SurvivorExtra

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 8 Haziran 2021
'Çukur'dan muhteşem veda! - Magazin haberleri
TELEVİZYON'Çukur'dan muhteşem veda!
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran 2021 Survivor eleme adayları kimler oldu?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayları kimler?
Kamufle ve Toygar Işıklı'dan Çukur için yeni şarkı: Savaşın İçindeyim! Savaşın İçindeyim şarkı sözleri
TELEVİZYONİşte Çukur'un yeni şarkısı: Savaşın İçindeyim!
Reyting sonuçları 7 Haziran | AB ve total reyting sıralaması (İlk 10) açıklandı mı?
TELEVİZYONGözler reyting sonuçlarında
Aşkın Tarifi Şebnem kimdir? İdil Sivritepe kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONAşkın Tarifi Şebnem kimdir?
Maraşlı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 21. son bölüm
TELEVİZYONMaraşlı yeni fragman geldi mi?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Aşkın Tarifi 2. yeni bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi konusu nedir? İşte Aşkın Tarifi oyuncuları...
TELEVİZYONAşkın Tarifi 2. yeni bölüm fragmanı...
'Çukur' muhteşem bir gala yayınıyla bu akşam ekranlara veda ediyor!
TELEVİZYON'Çukur' ekranlara veda ediyor!