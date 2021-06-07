Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

14:30 Canım Kardeşim 'Yerli Sinema'

16:15 Senede Bir Gün 'Yerli Sİnema'

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü 'Yerli Sinema'

22:00 Gülen Gözler 'Yerli Sinema'

00:15 Görevimiz Tatil 'Yerli Sinema'

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:00 Şehirden Uzakta

14:10 Masumlar Apartmanı

17:10 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 Gönül Dağı

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Kağıt Ev 'Tekrar'

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Akrep

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Takip 3: Son Karşılaşma

15:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Uzaylı İstilası

ATV YAYIN AKIŞI

14:35 Maraşlı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Karanlığın Dişleri 2 'Yabancı Sinema'

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Sen Çal Kapımı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

00:15 Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

13:45 Kırmızı Oda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Surivor 2021

00:15 SurvivorExtra