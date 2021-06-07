Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14:30 Canım Kardeşim 'Yerli Sinema'
16:15 Senede Bir Gün 'Yerli Sİnema'
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü 'Yerli Sinema'
22:00 Gülen Gözler 'Yerli Sinema'
00:15 Görevimiz Tatil 'Yerli Sinema'
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Masumlar Apartmanı
17:10 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Kağıt Ev 'Tekrar'
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Akrep
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Takip 3: Son Karşılaşma
15:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Uzaylı İstilası
ATV YAYIN AKIŞI
14:35 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Karanlığın Dişleri 2 'Yabancı Sinema'
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Sen Çal Kapımı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
13:45 Kırmızı Oda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Surivor 2021
00:15 SurvivorExtra
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