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Yayın akışı 6 Temmuz Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 6 Temmuz 2020 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen diziler artık sezon arasına girdi. kanallar birer birer yeni dizi projelerini yayınlamaya başlıyor. İşte bu akşam (Pazartesi) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları dizi olarak yeni komedi dizisi Gençliğim Eyvah yayınlanıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 6 Temmuz Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Aile Arasında (yerli film)
22.45 Aile Arasında (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Aşk Şarkısı (yerli film)
22.30 Bay Yanlış (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Görevimiz Tehlike 5 (yabancı film)
22.45 Görevimiz Tehlike 5 (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Umudumuz Şaban (yerli film)
21.45 Umudumuz Şaban (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Gençliğim Eyvah (yeni bölüm)
00.20 Beni Satan Casus (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 7 Numara (tekrar)
21.55 Yeşil Deniz (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

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