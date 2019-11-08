Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Arka Sokaklar, Hercai, Sevgili Geçmiş, Payitaht dizileri reyting sırası için yarışıyor. Öte yandan Mevlid Kandili olması sebebiyle Mevlid Kandili Özel programları da yayınlanacak. Kanalların 8 Kasım Cuma yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Prof. Dr. Mustafa Karataş işe Mevlid Kandili
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Sevgili Geçmiş
23:00 San Andreas Fayı
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Arka Sokaklar
00:15 M.Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili Özel
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Hercai
00:20 Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili Özel
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yaparsın Aşkım
00:15 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:45 Mevlid Kandili
21:00 Payitaht Abdülhamid
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Arif V 216
2315 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
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