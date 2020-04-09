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Yayın akışı 9 Nisan 2020 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 9 Nisan 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam sadece Bir Zamanlar Çukurova dizisi yer alacak. Mucize Doktor'un ise yeni bölümü olmayacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı...

9 Nisan yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'
21.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'
01.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.45 Mucize Doktor 'Dizi'
23.30 Tolgshow
01.15 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)
23.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Dudullu Postası 'Dizi'
21.45 Hayat Tamircisi
23.30 Hayat Tamircisi (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.30 Esra Erol'da (Tekrar)

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