Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'

21.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'

01.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.45 Mucize Doktor 'Dizi'

23.30 Tolgshow

01.15 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)

23.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Dudullu Postası 'Dizi'

21.45 Hayat Tamircisi

23.30 Hayat Tamircisi (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.30 Esra Erol'da (Tekrar)