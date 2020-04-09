Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'
21.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'
01.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.45 Mucize Doktor 'Dizi'
23.30 Tolgshow
01.15 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)
23.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Dudullu Postası 'Dizi'
21.45 Hayat Tamircisi
23.30 Hayat Tamircisi (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.30 Esra Erol'da (Tekrar)
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