Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Payitaht ekranlara gelecek. Hercai ve Babil koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verdi. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 3 Nisan 2020 Pazar yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kıyametin İşaretleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:30 Türk İşi Dondurma
23:00 Git Başımdan
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:30 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Hedefim Sensin
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Arka Sokaklar
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeş Payı
22:45 Kardeş Payı
TRT1 YAYIN AKIŞI
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
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