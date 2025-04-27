Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyeti sonrası zirve yarışındaki avantajını korumak isteyen sarı-kırmızılılar, sahadan üç puanla ayrılarak puan farkını yeniden 5'e çıkarmayı hedefliyor. Ev sahibi Eyüpspor ise Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından galip gelerek dördüncü sırayı Beşiktaş'tan geri almak istiyor. Peki, Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yayın bilgisi...
Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanında kritik bir sınav verecek. Sezon boyunca etkileyici bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda hata yapmadan mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Eyüpspor ise güçlü rakibi karşısında kazanarak dördüncü sırayı yeniden elde etmeyi amaçlıyor. İşte Eyüpspor - Galatasaray maçının saati ve yayın bilgileri...
EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Eyüpspor - Galatasaray maçı 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK!
Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada Barış Alper Yılmaz'dan faydalanamayacak.
Ligin 32. haftasındaki Sipay Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.
EYÜPSPOR'DA EKSİKLER
Teknik direktör Arda Turan, Galatasaray karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.
Turan, sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş'e görev veremeyecek. Ayrıca lisansı çıkarılmayan İsmail Can Fidan da Galatasaray'da karşı mücadele edemeyecek.