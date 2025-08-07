Yayıncılar, Ozzy Osbourne belgeseli için yarışıyor

Heavy metal müziğin efsanevi ismi Ozzy Osbourne'un ölümünün ardından, sanatçının son zamanlarını anlatan belgeseller hazırlanıyor. Parkinson hastalığıyla mücadelesinin ardından 76 yaşında hayata veda eden 'Karanlıklar Prensi' lakaplı Osbourne için iki yayın kuruluşu yarış halinde.

BBC ve Paramount, Osbourne'un ölümünün ardından ilginin yüksek olması nedeniyle onun belgeselini yayınlayan ilk kuruluş olmak istiyor.

Paramount, 'Ozzy Osbourne: No Escape From Now' adlı belgeseli yayına hazırlıyor. Yayıncı, belgeselin rock efsanesinin zorlu hayatının ve son bir performans için sahneye çıkma mücadelesinin anlatılacağını açıkladı. Filmin belgeleyeceği son Osbourne performansı, şarkıcının ölümünden sadece 17 gün önce, 5 Temmuz'da Birmingham'da gerçekleşen Black Sabbath ile birlikte verdiği konserdi.

REKLAM

BBC de 'Home To Roost' olarak adlandırılan belgeselde son rötuşların yapıldığını ve filmin, Osbourne ailesinin Los Angeles'ta geçirdiği yılların ardından İngiltere'ye dönüşünü konu alacağını açıkladı. Osbourne'a bu dönemde Parkinson teşhisi konmuş ancak film yapımcılarına belgeseli devam ettirme izni verilmişti.