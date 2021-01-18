Yayla çorbası yoğurtla yapılmasından ötürü kalsiyum içeriğine sahiptir. Bu sayede özellikle kış aylarında hem kalsiyum açısından hem de lezzeti nedeniyle sofralardan eksik olmayacak bir çorbadır.

Yayla Çorbası Malzemeleri:

4 Çorba Kaşığı Pirinç

1 Su Bardağı Yoğurt

7 Su Bardağı Su

1 Adet Yumurta

1 Çorba Kaşığı Un

2 Çay Kaşığı Tuz

Üzeri İçin

3 Çorba Kaşığı Tereyağı ya da Margarin

2 Çay Kaşığı Pul Biber

2 Çay Kaşığı Kuru Nane

Yayla Çorbası Hazırlanması:

Bir tencereye su konur ve pirinçler ilave edilerek pişmeye bırakılır.

Bir kâsede yumurta, un ve yoğurt iyice çırpılarak hazırlanır.

Kaynayan pirincin suyundan bu karışıma azar azar ilave edilerek karıştırılır.

Sonra bu karışım pişen pirincin içerine azar azar eklenir ve karıştırılmaya devam edilerek kaynayana kadar pişirilir.

Son olarak tuz ilave edilir.

Tavada tereyağı, nane ve pul biber hafif kavrulur ve tencereye boşaltılır.

Bir taşım kaynadıktan sonra servise hazırdır.

Afiyet olsun!