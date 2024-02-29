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        Haberler Yemek Yapma Çorba Tarifleri Yayla çorbası tarifi: Yumurtasız ve yoğurtsuz yayla çorbası nasıl yapılır?

        Yayla çorbası tarifi: Yumurtasız ve yoğurtsuz yayla çorbası nasıl yapılır?

        Kış aylarında sıcak ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi olan çorbalar bu kış da sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kışın içilebilecek en güzel çorbalardan biri olan Yayla çorbası ise basit ve alternatifli tarifleriyle öne çıkıyor. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz yayla çorbası tarifi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 17:12 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:12
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        Yayla çorbası tarifi
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        Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yayla çorbası, sofralara sıcaklık ve huzur getiren bir başyapıttır. Yoğurt, un, tereyağı ve baharatlarla hazırlanan bu nefis çorba, hem sağlık dolu hem de lezzet doludur. Yumurtasız ve unsuz seçenekleri de bulunan yayla çorbası için en kolay tarifleri sizler için hazırladık.

        Malzemeler:

        • Yoğurt
        • Un
        • Tereyağı veya Sıvı Yağ
        • Su veya Et Suyu
        • Pirinç veya Bulgur
        • Yumurta (isteğe bağlı)
        • Tuz
        • Karabiber
        • Nane
        • Sarımsak (isteğe bağlı)
        • Limon Suyu

        Yayla Çorbası Yapılışı

        • Bir tencerede un ve yoğurdu iyice karıştırın. Unun topaklanmaması için yoğurdu yavaşça ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
        • Bir başka tencerede tereyağı veya sıvı yağı eritin. Eğer sarımsak kullanacaksanız, ince kıyılmış sarımsakları yağda hafifçe kavurun.
        • Üzerine su veya et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
        • Kaynayan suya yoğurtlu karışımı yavaşça ekleyin ve sürekli karıştırarak çorbayı koyulaşana kadar pişirin. Eğer pirinç veya bulgur kullanacaksanız, bu aşamada ekleyebilirsiniz.
        • Çorba kaynarken, yumurtayı bir kasede çırpın ve azar azar sıcak çorba suyuna ekleyerek karıştırın.
        • Pirinçli yayla çorbası tarifi son aşamasında tuz ve karabiber ekleyin, damak zevkinize göre ayarlayın.
        • Çorba kıvamını aldıktan sonra ocaktan alın ve üzerine kuru naneyi serpin.
        • Servis yapmadan önce limon suyu ile servis edebilirsiniz.

        Yumurtasız Yayla Çorbası

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        Yayla çorbasını yumurtasız tüketmek isteyenler temel yayla çorbası tarifini kullanarak hazırlayabilirsiniz. Sadece yumurta eklemeyin ve diğer adımları aynı şekilde uygulayın.

        Şehriyeli Yayla Çorbası

        Yayla çorbası faydalı bir çorba olsa da pirinç tüketmek istemeyen kişiler bu çorba için farklı bakliyat alternatiflerine başvurabilir. Bunlardan biri de şehriyedir. Şehriyeli yayla çorbası için kişilerin yapması gereken tarifte pilav yerine şehriye kullanmaktır.

        Unsuz Yayla Çorbası Nasıl Yapılır?

        • 1 su bardağı yoğurt
        • 6 su bardağı su veya et suyu
        • Yarım su bardağı pirinç veya bulgur (isteğe bağlı)
        • Tuz
        • Karabiber
        • Kuru nane
        • Limon suyu (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        • Unsuz yayla çorbası tarifi için bir tencerede yoğurdu ve suyu veya et suyunu iyice karıştırın.
        • Karışımı ocağa alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.
        • Kaynama noktasına geldiğinde, içine pirinç veya bulguru ekleyin (kullanacaksanız).
        • Ara ara karıştırarak pirinç veya bulgurun pişmesini sağlayın.
        • Kıvamı istediğiniz gibi ayarlamak için gerektiğinde su ekleyebilirsiniz.
        • Tuz ve karabiber ile çorbayı tatlandırın, damak zevkinize göre ayarlayın.
        • Çorba pişerken bir tavada tereyağını eritin ve üzerine kuru naneyi ekleyerek kavurun.
        • Çorba piştikten sonra ocaktan alın ve servis yapmadan önce üzerine kavrulmuş nane ve tereyağını gezdirin.
        • İsteğe bağlı olarak limon suyu ekleyerek servis yapabilirsiniz.

        Yayla çorbası için püf noktalar

        Yayla çorbasın yoğurdun kesilmemesi en önemli kısımdır. Bu doğrultuda aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

        • Süzme yoğurt kullanın. Yoğurdun taze olması da önemlidir.
        • Yoğurda ekleyeceğiniz unu çırpmadan önce eleyerek topaklanmamasını sağlayın.
        • Yumurta sarısı eklemek çorbanın kıvamını artırır. Yumurtayı çırpmadan yoğurda ekleyin.
        • Yoğurdu çorbaya eklerken azar azar ve sürekli karıştırarak ekleyin. Çorba çok sıcak olmamalıdır.
        • Yoğurda ekleyeceğiniz bir miktar sirke kesilmesini önleyebilir.
        • Bir tatlı kaşığı nişasta kullanmak da yoğurdun kesilmesini önleyebilir.
        • Ek olarak Çorbanın daha lezzetli olması için et suyu veya tavuk suyu kullanabilirsiniz. Çorbanıza karabiber ve pul biber de ekleyebilirsiniz. Servis yaparken çorbanın üzerine nane ve tereyağı gezdirebilirsiniz.
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