Yaz havası devam ediyor! İşte son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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