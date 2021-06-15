Kur'an kursu ne zaman? Sorusu merak konusu oldu. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kuran kursları yüz yüze yapılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 kuran kurslarının açılacağı tarih ve detayları paylaştı.

YAZ KUR'AN KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ''2021 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları'' belirlendi. Buna göre bu yıl yaz Kur'an kurslarına ilişkin alınacak tedbirler ve hazırlıklara yönelik çalışma esasları 81 İin Müftülüklerine gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve Kur'an kurslarında açtığı 'Yaz Kur'an Kursları', bu yıl da Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrimiçi veya yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek.

2021 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 05 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılması planlanırken başvurular, 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında cami, Kur'an kursları veya ''www.diyanet.gov.tr'' üzerinden yapılabilecek.

ÇOCUKLARA YÜZ YÜZE, GENÇLERE ONLINE EĞİTİM

Kur'an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna yüz yüze olarak veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirken bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.

10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirken eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrimiçi olacak.

Yine 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruların web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrimiçi yapılacak. Ayrıca Kur'an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek.

ÖĞRENCİLER DİNİ BİLGİ SEVİYELERİNE GÖRE GRUPLANDIRILACAK

Eğitim ortamları imkânlar dâhilinde öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur'an-ı Kerim okuma ve dini bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulurken, yüz yüze eğitim verilen ortamlarda ise öğrenci sayısı, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında fiziki şartlar göz önünde bulundurularak öğretici grupları belirleyecek. Çevrimiçi eğitimlerde ise öğrenci sayısı en fazla yirmi kişi olacak.

'KOVİD-19 SALGIN REHBERİ' HAZIRLANDI



Diyanet İşleri Başkanlığı Covid-19 salgını sebebiyle Kur'an kurslarındaki tedbirlere ilişkin 'Covid-19 Salgın Rehberi' hazırladı. Bu kapsamda alınan tedbirler şu şekilde belirlendi:

-Öğrencilerin her gün kurslarda ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar sağlık kurumuna yönlendirilecek.

-18 yaş üstü olan öğrenciler bizzat kendileri, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” adı altında dilekçe vermeleri gerekecek.

-Dersler birleşik sınıflarla yapılmayacak. Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecek.

-Kur’an-ı Kerim, kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak ve öğrenciler arası malzeme alışverişine izin verilmeyecek.

-Teneffüslerde ders ortamları mutlaka havalandırılacak.

-Kurs binası, sınıf ve cami/mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacak.

-Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa temizlenecek ve sık sık havalandırılacak. Ayrıca, kapı kolları, elektrik düğmeleri, masa, sandalye gibi sık dokunulan yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve temizliği sağlanacak.