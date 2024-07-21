Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı Eylül'ün kaçında başlayacak?
Okulların ne zaman açılacağı, yaz tatilinde olan milyonlarca öğrencinin merak konusu. Karnelerini aldıktan sonra tatil beldelerine giden öğrenciler ve aileleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla birlikte okulların hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Peki, yaz tatili ne zaman sona eriyor ve okullar ne zaman açılacak?
Yaz tatilini geçiren milyonlarca öğrenci ve aileleri, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Karnelerini aldıktan sonra tatil yörelerine giden öğrenciler ve aileler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin duyurulmasıyla okulların başlangıç tarihini sorgulamaya başladılar. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor ve okullar hangi tarihte açılıyor?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayınlanan genelgeye göre öğretmenler 2 Eylül Pazartesi günü mesleki çalışmalarına başlayacaklar.
Öğrenciler için eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak. Eylül ayında başlayan birinci dönem 17 Ocak 2025'te sonra erecek.
ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Birinci dönemin ara tatili 11 Kasım'da başlayacak. 4 gün sürecek tatilin ardından öğrenciler 15 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.
Yarıyıl tatili 20 Ocak'ta başlayacak. 31 Ocak Pazartesi'ye kadar devam edecek olan tatilin ardından öğrenciler ikinci döneme başlayacak.