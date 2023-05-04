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Yazarlardan Sivasspor - Fenerbahçe yorumları

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları bu maçı köşelerinde yorumladı. İşte o yorumlar...

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  • Yazarlardan Sivasspor - Fenerbahçe yorumları

    "O JESUS'TAN ESER YOKTU"

    ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: Son çeyrekte Peres’in karşısına sağa geçse de Gradel, Osayi’ye teslim edilince, kazanmaması için bir sebep kalmamıştı Fenerbahçe’nin. Lakin isteyen kim? Son on dakika Rossi ve İrfan Can’ı çıkarıp Crespo ile King’i sokan ve santrfor sayısını vazgeçemediği gibi çiftleyen Jesus’un hamlesi bu kez göstermelik gibiydi. Gerçekten beraberliğe razı olmayıp kazanmak istese onun saha kenarındaki sinir krizlerini, bağırıp çağırmalarını izlerdik ama bu kez eser yoktu.
  • Yazarlardan Sivasspor - Fenerbahçe yorumları

    "OYNANMASA DA OLURDU"

    ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: Çünkü rahattı... Maç iki ayaklıydı ve eleştirisiz bir beraberliği özlemiş olmalıydı Jesus. Son dakikalarda Fenerbahçeli futbolcuların biraz başına buyruk hareket edip teknik direktörlerinin planlarını bozacak şekilde bireysel gol arayışları vardı ama sonuç alamadılar neyse ki!.. Skordan herkes o kadar memnundu ki, King’i penaltıyla durduran Muammer’e bile düdük çalmadı hakem, görmeyen hakemi uyarmadı VAR... Fenerbahçe’ye gelince “gözleri VAR ama görmüyorlar”! Öyle bir maçtı ki, ne bir hüküm yarattı, ne tat verdi, ne de sonuçları oldu. Oynanmasa da olurdu yani.
  • Yazarlardan Sivasspor - Fenerbahçe yorumları

    "İKİ BENZER PLAN"

    UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: Bu sezon Avrupa Konferans Ligi’ne son 16’da veda ettikten sonra müsabaka yoğunlukları haliyle düştü, sakatları düzeldi. Zaten kadro genişliklerinden son iki ayda ziyadesiyle faydalanıyorlar, ligde de son 7 maçta 13 puan toplayıp küme düşme hattından hızla uzaklaştılar. Dün Rıza Hoca hafta sonu kullanmadığı Ulvestad’a merkezde şans verdi, hem pres güçleri arttı, hem de Charisis’in lige göre önde daha etkili olduğunu gördük. Ligde ilk 11’de oynayan Yatabare kulübede başladı, Caicedo ön tarafta oldukça hareketliydi. Ancak Sivas’ın dün iç sahada hayal ettiği sonucu alamama nedeni, Fenerbahçe’nin kendilerine çok benzer bir planla oynaması idi.
  • Yazarlardan Sivasspor - Fenerbahçe yorumları

    "MÜTEVAZİ SİVASSPOR VE PAHALI SİVASSPOR"

    UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: Dün İrfan Can Eğribayat’ın ben en az 10 uzun topunu saydım, yüzde 70 oranında da başarısız olduğunu söyleyebilirim bu uzun pasların. Fenerbahçe dün orta sahayı alışılmışın aksine pek ikili bırakmadı, Jesus maça klasik santrfor olarak yalnızca Pedro ile başladı, King-Batshuayi ile bitirdi. Orta sahayı seksen dakika boyunca üçlü tuttu Portekizli Hoca. Sivas’ın en etkili oyuncusu Gradel ilk devrede Ferdi’ye zaman zaman üstünlük kurdu ancak oraya da 46’da Osayi Samuel hamlesi gelince daha da kilitlendi oyun. Dün sahada bir ‘mütevazı Sivasspor’la bir de ‘pahalı Sivasspor’ vardı adeta. İki Sivasspor oyunu sahada birbirini nötralize edince eşleşmenin kaderi de Mayıs sonundaki rövanşa kaldı haliyle.
  • Yazarlardan Sivasspor - Fenerbahçe yorumları

    "SONUCU ZORLAMAYA GİTMEDİ"

    GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: Maçın hikayesini üç gün önceki mücadele üstüne yorumlayanlar, ayrı stratejilerin hesabını yapmadılar. Birisinde kazanılması gereken puan vardı, dün akşam ise ikinci maç öncesinde avantajlı skoru almaktı hedef. Bu durum karşımıza daha öne oynamak isteyen, rakip sahada baskı peşine düşen Sivasspor'u çıkardı. Rıza Hoca, Kadıköy'de savunmak istediği bir skor istiyordu ki, planlarını da Fenerbahçe'nin zaafları üzerine kurabilsin. Jesus, beklediğimiz sert rotasyonu yapmadı. Takım dengesini bozmadan, lig maçında oynatmayacağı Arao ve İrfan can Kahveci'ye de şans vererek, Mert Hakan'ın temposundan faydalanmak istedi. Fenerbahçe istediği pozisyonları da buldu, golün peşinde de dolaştı ama maçın anlamı onları sonucu zorlamaya itmedi.

     
  • Yazarlardan Sivasspor - Fenerbahçe yorumları

    "F.BAHÇE İSTEDİĞİ GİBİ GİDİYOR"

    GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: Joao Pedro'ya hala bu kadar güvenilmesi enteresan. Lig maçında stoperlerin gölgesinde kalmıştı, dün de topu kontrole alıp, takımını öne taşıması beklendi. Halbuki Serdar Dursun üç gün önce oyuna girip, bu dengeyi sağlamıştı. Arao müthiş bir oyun aklı ve pas temposu ile oynadı dün. Ferdi Kadıoğlu üç pozisyon oynadı 90 dakikada… Luan Peres maç eksiğine rağmen ne kadar usta olduğunu gösterdi. Yedi aylık ayrılığın defans kalitesine çok şeyler kaybettiğini gördük. Zor deplasman, zor rakip… Gerilimi yüksek maçı, hazırlık karşılaşması temposunda oynayıp bitirmek. Fenerbahçe aklın ve kupanın yolunda istediği gibi gidiyor.

     
  • Yazarlardan Sivasspor - Fenerbahçe yorumları

    "KADIKÖY'DE ELEMESİ NORMAL OLUR"

    İLKER YAĞCIOĞU/TAKVİM: Maça Fenerbahçe daha iyi başladı. İlk 12 dakikada maçı da turu da koparabilecek pozisyonları buldu. Fakat golü bulamayınca Sivasspor'un direnci arttı ve oyun neredeyse maçın sonuna kadar orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki ayaklı maçlarda deplasmandan mağlup olmadan dönmek önemlidir. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Sivasspor'u eleyerek finale yükselmesi normal bir sonuç olacaktır.

     
  • Yazarlardan Sivasspor - Fenerbahçe yorumları

    "ŞU AN HAZIR DEĞİL"

    İLKER YAĞCIOĞU/TAKVİM: Bireysel performanslara gelecek olursak üçlü savunmada Luan Peres'in oyununu beğendim. Özellikle maçın ilk bölümlerinde topla oyuna katılması ve sürpriz çıkışları son derece iyiydi. Pedro yine etkisiz bir maç oynadı. Rossi ve Mert Hakan'ı da vasat oyuncular listesine koyabiliriz. İrfan Can'ın çabaladığını, Arao'nun geçen maçlara göre daha derli toplu olduğunu söyleyebiliriz. Uzun süredir oynamayan Batshuayi fizik olarak hazır olduğunda Pedro'dan daha çok iş yapacaktır. Ama şu an hazır değil.
  • Yazarlardan Sivasspor - Fenerbahçe yorumları

    "KAĞIT ÜZERİNDE DEĞİL SAHADA ÖZÜR DİLE..."

    ENGİN VEREL/AKŞAM: Ligde Fenerbahçe karşısında iyi bir görüntü vermeyen ve çok fazla hata yapan Sivasspor, rakip 10 kişi kalsa da fark yemişti. O maçta atılan İrfan Can Kahveci'yi, Jesus dün yine 11'e koydu. Mesaj şuydu; kağıt üzerinde değil hadi sahada özür dile, kendini affettir... Fenerbahçe ligdeki maç kadar hırslı ve saldırgan bir oyun anlayışında değildi. Daha sağ duyulu, daha organize ve rakibi hataya zorlayan bir Fenerbahçe izledik Sivas'ta. Öyle bir maç ki gol erken gelse Sivasspor çözülecek. Ama kaleci Muammer harika performansıyla takımını oyunda tutuyor, kupa umutlarını yitirmelerine engel oluyor.
  • Yazarlardan Sivasspor - Fenerbahçe yorumları

    "F.BAHÇE İÇİN AVANTAJ"

    ENGİN VEREL/AKŞAM: İlk yarıdaki oyundan belli ki benim gibi hocalar da memnun değildi. İkinci yarıya Fenerbahçe değişiklikle başlarken, Sivasspor'da takım olarak daha agresif ve hücumu düşünen bir anlayış gördük. Bu kez senaryo tersine döndü ve Sivasspor öne geçecek fırsatlar yakalamaya başladı. Tek farkla da olsa ikinci maça daha avantajlı skorla gitme çabası vardı. İkinci yarının son bölümünde ise iki takımın beraberliğe razı bir görüntü içinde olduğuna şahit olduk. 'Gol olursa olur ama olmasa da olur' anlayışı ile iki takım da skoru korumayı daha çok düşündü. Bu nedenle gol beklentisi de yetenekli isimlerin becerilerine ve duran toplardan gelecek bir fırsata kaldı. O da olmayınca maç başladığı gibi bitti. Bu skorun ikinci maçı evinde oynayacak olan Fenerbahçe için avantaj olduğunu söylemek lazım.
  • Yazarlardan Sivasspor - Fenerbahçe yorumları
  • Yazarlardan Sivasspor - Fenerbahçe yorumları

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