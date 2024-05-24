Yazılım girişimcileri Ankara’da buluşuyor

Yazılım girişimcileri Mükellef ve Ankara TEKMER iş birliğiyle 28 Mayıs tarihinde Ankara’da düzenlenecek “Yazılımdan Girişimciliğe, Yerelden Globale” etkinliğinde bir araya gelecek.

Yapılan açıklamaya göre yazılım geliştiren girişimciler için global pazara açılmanın avantajlarının ele alınacağı etkinlikte, global pazarda faaliyet gösteren yazılım şirketleri de deneyimlerini paylaşacak. Yurt dışındaki girişim hızlandırma ve fellowship programlarına yer verilecek etkinlikte yazılım sektörüne yönelik destekler, teşvikler, krediler ve hibeler de konuşulacak.