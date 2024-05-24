Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.743,26 %-0,46
        DOLAR 32,2376 %0,16
        EURO 34,9541 %0,21
        GRAM ALTIN 2.426,57 %0,69
        FAİZ 41,79 %-1,14
        GÜMÜŞ GRAM 31,64 %1,41
        BITCOIN 67.400,00 %-0,52
        GBP/TRY 41,0000 %0,08
        EUR/USD 1,0843 %0,26
        BRENT 81,20 %-0,22
        ÇEYREK ALTIN 3.967,53 %0,69
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Yazılım girişimcileri Ankara’da buluşuyor - Girişimcilik Haberleri

        Yazılım girişimcileri Ankara’da buluşuyor

        Mükellef ve Ankara TEKMER iş birliğiyle 28 Mayıs'ta düzenlenecek "Yazılımdan Girişimciliğe, Yerelden Globale" etkinliğinde global pazarlara açılmanın avantajlarının yanı sıra yazılım sektörüne yönelik destekler, teşvikler, krediler ve hibeler masaya yatırılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazılım girişimcileri Ankara'da buluşuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yazılım girişimcileri Mükellef ve Ankara TEKMER iş birliğiyle 28 Mayıs tarihinde Ankara’da düzenlenecek “Yazılımdan Girişimciliğe, Yerelden Globale” etkinliğinde bir araya gelecek.

        Yapılan açıklamaya göre yazılım geliştiren girişimciler için global pazara açılmanın avantajlarının ele alınacağı etkinlikte, global pazarda faaliyet gösteren yazılım şirketleri de deneyimlerini paylaşacak. Yurt dışındaki girişim hızlandırma ve fellowship programlarına yer verilecek etkinlikte yazılım sektörüne yönelik destekler, teşvikler, krediler ve hibeler de konuşulacak.

        3 panelden oluşan etkinliğin “Yazılımcılar için Global Fırsatlar” panelinde Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli ve Ankara TEKMER & LEAP Investment CEO’su İmran Gürakan, “Global Girişimcilik Deneyimleri” panelinde VLMedia Başkan Yardımcısı Özgür Karayalçın ve Jumpcloud Kurucu Ortağı & Direktörü Serhat Can, “Destek ve Teşvik Yoluyla Büyüme Stratejileri” panelinde ise Türkiye İş Bankası Ankara Girişimcilik Şube Müdürü Pınar Baran, Mükellef Vergi Uzmanı Sema Şarlak ve Ankara TEKMER Girişimcilik Programları ve Pazarlama Direktörü Merve Taşyaran konuşmacılar arasında yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!