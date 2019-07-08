Forum İstanbul, 10’uncu yaşını festival ile kutluyor. Bu kapsamda 13-21 Temmuz arasında ilk kez düzenlenecek olan Ice Cream Fest, dondurma ve gastronomi meraklıları başta olmak üzere 7’den 70’e herkesi bekliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN ATÖLYELERİ, YETİŞKİNLER İÇİN WORKSHOP'LAR

Farklı dondurma markalarının satış gerçekleştireceği ve her markanın kendi stantlarında workshoplar düzenleyeceği 9 günlük festival boyunca, markalar her gün saat 18.00 ile 19.00 arasında da happy hour yaparak, katılımcılara özel yüzde 20 indirim uygulayacak.

“Yazın en serin eğlencesi Forum İstanbul’da bi’başka!” konseptli festival boyunca çocuk misafirlere yönelik yaratıcı oyun atölyelerinde, oyun hamuru ile dondurma yapımından yüz boyamaya kadar pek çok renkli etkinlik düzenlenecek.

Ana sahnede markalar eşliğinde dondurma ve tatlı workshop’ları düzenlenecek. Karikatüristler de dondurma şablonlarıyla müşterilerin karikatürlerini yapacak. Zemin, tavan ve duvarların aynayla kaplı olduğu ve binlerce yansıma görme fırsatı veren “sonsuzluk odası” deneyimi de festival süresince AVM içinde devam edecek. Ayrıca festival boyunca, özel üretilen dondurma dekorları photoboothlar olarak yerini alacak.

Festival akşam saatlerinde de sevilen sanatçı ve grupların konserleri ve stand-up gösterileriyle sürecek. Konserler 15 Temmuz Pazartesi günü hariç her gün düzenlenecek.

Festivalin konser programı şöyle:

13 Temmuz 2019 Kalben

14 Temmuz 2019 Six Pack

16 Temmuz 2019 Evrencan Gündüz ve Uzaylılar

17 Temmuz 2019 Lila

18 Temmuz 2019 Okan Çabalar

19 Temmuz 2019 Abur Cubur Show

20 Temmuz 2019 Eda Baba

21 Temmuz 2019 Can Oflaz