Yazın en sevilen meyvelerinden biri olan karpuz, ferahlatıcı tadı ve su oranıyla serinlemenin en lezzetli yoludur. Ancak, her karpuz aynı tatlılık ve sululuğa sahip olmayabilir. Peki, lezzetli bir karpuzu nasıl seçersiniz? İşte detaylar!