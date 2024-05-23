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        Haberler Yaşam Yazın favorisi: Doğru karpuzu seçmek için dikkat etmeniz gerekenler!

        Yazın favorisi: Karpuzun lezzetli olduğunu anlamanın 6 yolu!

        Yaz mevsimi, sıcak günlerin vazgeçilmezi olan karpuzun en çok tüketildiği dönemdir. Karpuzun tatlı ve sulu olması, onu serinletici bir atıştırmalık yapar. Ancak, markette veya manavda karpuz seçerken lezzetli olup olmadığını anlamak her zaman kolay olmayabilir. Doğru karpuzu seçmek için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. İşte, karpuzun lezzetli olduğunu anlamanın 6 yolu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 22.05.2024 - 23:18
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        Yazın en sevilen meyvelerinden biri olan karpuz, ferahlatıcı tadı ve su oranıyla serinlemenin en lezzetli yoludur. Ancak, her karpuz aynı tatlılık ve sululuğa sahip olmayabilir. Peki, lezzetli bir karpuzu nasıl seçersiniz? İşte detaylar!

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        1. RENGİNE BAKIN

        Karpuzunuzun rengi meyvenin olgunluğunu göstermeye yardımcı olur. Tutarlı bir şerit desenine sahip bir karpuz seçmelisiniz. Yeşil çizgiler koyu yeşil olmalı, soluk çizgiler ise kremsi, açık sarı olmalıdır. Ayrıca donuk görünümlü bir karpuz tercih edebilirsiniz. Kavun çok parlaksa, muhtemelen olgunlaşmamıştır.

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        2. RENGİNİN FARKI OLDUĞU NOKTAYI BULUN

        Karpuzun kalitesinin belki de en önemli göstergelerinden biri tarla lekesidir. Karpuzunuzu inceleyin ve yüzeyde tarla lekesi olarak da bilinen büyük, rengi solmuş bir noktayı bulun. Bu işaret, karpuzun olgunlaşırken yerde nerede durduğunu gösterir.

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        3. SAPINI İNCELEYİN

        Olgunlaşması ve olgunlaşması için yeterli süreyi bulmuş bir karpuz seçmek için sapına dikkat edin. Sapının kuru ve sarı-kahverengi olması gerekir. Yeşil bir sap, karpuzun henüz olgunlaşmadığını ve lezzet ve tatlılıktan yoksun kalacağını gösterebilir.

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        4. SESİNE BAKIN

        Marketten alışveriş yapanlar size meraklı bir bakış atsa da, karpuzunuza dokunmak en iyisini seçmenize yardımcı olabilir. Öncelikle meyvenize hafifçe vurun ve çıkardığı sesi dinleyin. Eğer derin bir ses geliyorsa muhtemelen karpuz daha sulu ve daha olgundur.

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        5. DAMAR BENZERİ DOKULARA DİKKAT EDİN

        Kuru hava koşulları ve damar benzeri çizgiler, ekstra tatlı bir karpuzun göstergeleridir. Bu lekeler şekerin meyvenin neresinden sızdığını gösterir.

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        6. YUVARLAK BİR ŞEKİL SEÇİN

        Oval yerine daha yuvarlak ve düzgün şekilli bir karpuz arayın. Yuvarlak kavunlar daha tatlıdır, oval olanlar ise daha az şekerkli olma eğilimindedir.

        Kaynak: Real Simple

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