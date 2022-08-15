YDS sınavı ne zaman, hangi tarihte 2022? YDS nedir ve kaç yıl geçerlidir? YDS giriş ücreti ne kadar?

İkinci oturumuna günler kala YDS/2 hakkında detaylar araştırmalar sınava girmeyi düşünen adaylar tarafından aratılmaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil yeterliliğini test eden YDS için başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. İşte YDS/2 başvuru ve sınav tarihleri...

YDS/2 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre YDS/2 başvuruları, 06 Eylül - 15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

YDS/1 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmişti. YDS/2 ise 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. ÖSYM sınav takvimine göre, YDS/2 sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak.

YDS SONUCU KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar için YDS / e-YDS puanlarının herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilirler. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

YDS ÜCRETİ NE KADAR VE ÜCRET NEREYE YATIRILIYOR?

YDS başvuru ücreti: 185 TL

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

*Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’ de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.*