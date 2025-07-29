YDS sonuçları açıklandı! YDS sonuçları nasıl sorgulanır?
5 Temmuz tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) sonuçları açıklandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, YDS sonuçlarını, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek. İşte 2025 YDS sonuç sorgulama ekranı...
YDS sonuçları açıklandı. Adaylar, YDS sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı hatırlanacağı üzere 5 Temmuz tarihinde uygulanmıştı. Peki, "YDS sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?" İşte detaylar...
YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile YDS sınavı sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada,
"5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 16.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullanıldı.
YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 16.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.