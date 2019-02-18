Yedek astsubay terimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taslak halindeki yeni askerlik sistemini anlatmasının ardından gündeme geldi. Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, "Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar" dedi. 2 yıllık önlisans mezunları için ise yedek astsubaylık sistemi geliyor. Yedek astsubaylık sistemine dair detaylar haberimizde.

YEDEK ASTSUBAY NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taslak halinde çalışmaları süren yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamasında yedek astsubaylık ile ilgili detayları da paylaştı. Erdoğan'ın "Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek." şeklinde tarif ettiği yedek astsubaylık için ne kadar maaş ödeneceği ise yapılan çalışmaların sonunda netlik kazanacak.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK UYGULAMASI GELİYOR

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler." bilgisini paylaştı.

"ASKERLİK GÖREVİ BİR YÜK OLMAKTAN ÇIKIYOR"

İlk etapta her yıl 145 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. Böylece gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor." dedi.