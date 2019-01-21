Yedek subay sınıflandırma sonuçları açıklandı! MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayımlandı ve Şubat 2019 yedek subay celbinde silahaltına alınacak yükümlülerin sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

YEDEK SUBAY SINIFLANDIRMA SONUÇLARI

Şubat 2019 (374’üncü dönem) Yedek Subay Celbi Sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

Sınıflandırılan vatandaşlarımızdan;

Yedek subay adayı statüsünde sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 18 Ocak 2019 tarihinden,

Birinci grupta kısa dönem er statüsünde sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 18 Ocak 2019 tarihinden,

İkinci grupta kısa dönem er statüsünde sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 01 Mart 2019 tarihinden itibaren e-Devlet’ten veya askerlik şubelerine müracaat ederek alabileceklerdir.

YEDEK SUBAY SINIFLANDIRMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

E devlet üzerinden yedek subay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu yapabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/yedek-subay-siniflandirma-sonucu adresine tıklayarak TC Kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır.