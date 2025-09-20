Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yedigöller'e sonbahar geldi

        Bolu'nun 'orman denizi' Yedigöller'e sonbahar geldi

        Sonbahar renklerine bürünen Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, ziyaretçilerine doğayla iç içe huzurlu ve sakin vakit geçirme imkanı sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 09:45 Güncelleme: 20.09.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer alan, Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki doğal güzellikleriyle ünlü milli park, sonbaharın renklerine büründü.

        2

        Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun 'orman denizi' olarak anılan ve adını bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan 7 gölden alan milli park, kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarına ev sahipliği yapıyor.

        3

        Yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu Yedigöller, doğa tutkunlarını sonbaharın güzelliğinde yolculuğa çıkarıyor.

        4

        Sonbaharın serinliğine ve büyüleyici renklerine teslim olan milli parkın sunduğu güzel manzara, fotoğraf tutkunları tarafından ölümsüzleştiriliyor.

        5

        Piknik alanları, seyir terasları ve dinlenme noktaları da bulunan Yedigöller'i ziyaret edenler, yürüyüş yaparak doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor.

        6

        Zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla da dikkati çeken milli park, geyik, karaca, ayı, kurt ve sincap gibi birçok canlıya ev sahipliği de yapıyor.

        7

        Alanın korunması için çalışmalarını sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ziyaretçilerin doğaya zarar vermemesi için uyarılarda bulunuyor.

        8

        Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yedigöller, sonbaharın güzelliğini yaşamak isteyenleri ağırlıyor. Yedigöller'de sonbahar manzarası havadan görüntülendi.

        9

        "İNSANIN RUHUNU DİNLENDİREN BİR YER"

        Bolu'dan arkadaşıyla Yedigöller'e gelen Mehtap Merve Türker, Yedigöller'in doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

        10

        Türker, Yedigöller'in sonbaharla daha da güzelleşeceğini belirterek, "Yedigöller'in dört mevsimi de güzel, sonbaharı ayrı güzel. Sonbaharda çok güzel kareler oluşacaktır" diye konuştu.

        11

        Doğa tutkunlarına Yedigöller'e gelmelerini tavsiye eden Türker, "İnsanın ruhunu dinlendiren bir yer. Buraya gelen tatilcilerin de burayı buldukları gibi bırakmalarını rica ederim" dedi.

        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        #Yedigöller
        #sonbahar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"