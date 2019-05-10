Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarına iyi haber Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Hastane çalışanları, hastanelerinin makul bir gerekçe gösterilmeden, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanma girişiminden dönülmesini “doğru karar” olarak yorumladı. Oysa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu imzasıyla Sağlık Bakanlığı’na gönderilen resmi yazıda bu istek açıkça dile getirilmişti. Sağlık Bakanlığı isteği değerlendirerek böyle bir adımın uygun olmayacağına karar verdi. Kararı sevinçle karşılayan Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları bugün saat 12.00 de hastane bahçesinde, konuyla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Karardan duydukları memnuniyeti belirten yetkililer sebebini anlayamadıkları böyle bir girişimden dönülmesinin hizmet verdikleri hastalar adına çok önemli olduğunu söylediler.

İŞTE BAĞLANMA TALEBİNİ GÖSTEREN O BELGE...

BİRLEŞSEYDİ NE OLURDU?

Yetkililer, böyle bir birleşme durumunun hastanelerini genel bir eğitim araştırma hastanesi içine sıkıştırılan uydu kliniğe dönüştüreceğinden ve akciğer hastalıkları alanında yapılan çalışmalara zarar verip hastaları mağdur edeceğinden korkuyorlardı.

YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Eğitim Görevlisi Uzm. Dr. Murat Kıyık, hastanenin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirileceği yönündeki iddialara ilişkin, "Dün gece aldığımız müjde ile bu talihsiz girişime Bakanlığımızın 'dur' dediğini ve bağlanmanın olmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız" açıklamasında bulundu.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, hastanenin idari ve mali yönden İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacağı yönündeki iddialara ilişkin bir basın açıklaması düzenledi.

Hastane önünde hekimler, hemşireler, hastane personeli ile hasta ve hasta yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilen açıklamayı Göğüs Hastalıkları Eğitim Görevlisi Uzm. Dr. Murat Kıyık okudu.

Kıyık, "Bugün burada toplanma amacımız ülkemizin sayılı hastanelerinden biri olan hastanemizin hiçbir makul gerekçe gösterilmeksizin, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmasına karşı olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak içindi. Gece aldığımız müjde ile bu talihsiz girişimine Bakanlığımızın 'dur' dediğini ve bağlanmanın olmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.

Yedikule gibi bir marka değerinin oluşmasının 70 yıllık bir zamanı aldığını dile getiren Kıyık, "Hastanemiz de pek çok sebepten dolayı bir başka hastaneye bağlanmayacak kadar özgün bir durumdadır" dedi.

Hastanenin göğüs hastalıkları ya da cerrahisi alanında uzman bir başhekim tarafından yönetilmesi gerektiğini belirten Kıyık, şöyle devam etti: "Tüm çalışanların isteği bir an önce birleştirme veya bağlanma adı altında hastanemizin yok olmasına müsaade edilmemesi ve kurumumuzun yıllardır sürdürdüğü başarılı hizmeti, coşkuyla ve güvenle artırarak devam ettirmesinin önünün açılmasıydı. Bu kötü gidişe Sağlık Bakanlığımız ve Bakanlığımızın erdemli yaklaşımı sonrası 'dur' denilmesi sonucunda hastane çalışanları ve hastalarımız rahat bir nefes almıştır. Bu süreçte yanımızda olanlarla, bu gidişe 'dur' diyen Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederiz."