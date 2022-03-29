Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Yedinci Hayat filminin konusu ve oyuncuları! Yedinci Hayat filmi konusu neyi anlatıyor?

Orjinal adı What Happened to Monday olan 2017 ABD yapımı aksiyon filmi Büyük Beyaz, bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, What Happened to Monday filminin oyunuları kimlerdir ve filmin konusu nedir? İşte What Happened to Monday filmi ile ilgili bilgiler...

Yedinci Hayat filminin konusu ve oyuncuları! Yedinci Hayat filmi konusu neyi anlatıyor?

Yedinci Hayat filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte filmin konusu ve oyuncularına ilişkin merak edilenler...

YEDİNCİ HAYAT FİLMİ KONUSU

Distopik bir gelecekte tek çocuk politikası zorunlu kılınmıştır.

Babalarının haftanın her bir günü ile isimlendirdiği yedizler ise devlet tarafından uyutulmamak için herkesten saklanmak ve tek bir kimlik ile yaşamak zorundadırlar.

Bir gün aralarından birinin kaybolması sonucu sokağa çıkmak ve kardeşlerini kurtarmak zorunda kalacaklardır.

YEDİNCİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARI

Glenn Close, Willem Dafoe, Noomi Rapace, Robert Wagner, Marwan Kenzari

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bu akşam TV’de hangi diziler var? TV yayın akışı 29 Mart 2022 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON Bugün hangi diziler var?
'Üç Kuruş'ta tüm kartlar yeniden dağıtılıyor
TELEVİZYON 'Üç Kuruş'ta tüm kartlar yeniden dağıtılıyor
'Baba' dizisinin 7. bölüm tanıtımları yayınlandı
TELEVİZYON 'Emin'in sırrı gün yüzüne çıkıyor!
Survivor kim elendi ve adadan kim gitti? 29 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı kimler oldu?
TELEVİZYON Survivor'da dokunulmazlık oyunu kimin?
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Mart reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON Reyting sıralamasında kim birinci oldu?
Yasak Elma 136. bölüm full izle! FOX TV Yasak Elma son bölüm tek parça kesintisiz izle!
TELEVİZYON Yasak Elma 136. bölüm tek parça izle!
Üç Kuruş yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Üç Kuruş 20. bölümde neler oldu?
TELEVİZYON "Çünkü bizim için en önemli şey itibarımız"
Baba 7. bölüm 2. ön izleme sahnesi yayınlandı! Baba'nın 7. yeni bölümünde neler olacak?
TELEVİZYON "Sen Benim Neler Yaşadığımı Biliyor Musun?"
Aziz 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Aziz son bölümde neler oldu?
TELEVİZYON "Dilruba hamile!"
Fırıncının Karısı konusu nedir, oyuncuları kim ve nerede çekildi? Fıtıncının Karısı filmi oyuncuları
TELEVİZYON Fırıncının Karısı konusu ve oyuncuları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.