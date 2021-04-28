"ŞİDDET VE İŞKENCE GÖRDÜM"

* (Eski okul arkadaşı Ufuk Deveci ile evliliği hakkında) Keşke şimdiki aklım olsaydı. Çok ağır bedeller ödedim. Kadına şiddetin en yükseğini yaşadım. Psikolojik ve fiziksel olarak çok bedeller ödedim. Kendisi normal değil ve yasaklı madde kullanıyordu o zamanlar. Beni bulaştıramadılar. İki evlilik yaptım, ikisi de öyleydi. Şiddet ve işkence gördüm. Şahane bir ailem vardı, bana destek oldular. Anne ve babamın evini kurşunladı. Çalışamamayım diye her şeyimi elimden aldı. Baskı yaptı, iş vermediler bana... Köpeğime bile yemek alamıyordum. Evden dışarı çıkamıyordum. Bu 6,5 senede çok şeyler oldu. Anne-baba lafı dinlemedim. Psikolojik tedavi gördüm. Polise ihbar ettim ve yakalattım, hapise girdi. Boşandıktan sonra da sokağa çıkamaz oldum.