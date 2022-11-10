Yeliz Yeşilmen: Dilimin ayarı yok

"Dilimin ayarı yok" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yeliz Yeşilmen, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Geçtiğimiz yıl Ali Uğur Akbaş ile boşanan ve basın mensuplarıyla sohbet eden Yeşilmen'e, "Bekarlık sultanlık mı?" sorusu yöneltildi.

"AYRILSAK DA BERABERİZ" Yeliz Yeşilmen, "Pek bekar gibi hissedemedim ama olsun. Ayrılsak da beraberiz. Ali Bey (eski eşi) ile aramızda aşk falan yok. Çocuklarımız var. Sık sık görüşüp, yemek yiyoruz ama aşk meşk yok" dedi.

"BENİM OKUDUĞUMA İNANMADILAR" Yeşilmen, şarkısıyla alakalı sosyal medyada yapılan yorumlar hatırlatıldığında, "Genelde herkesin iğrenç sesi olduğu, başkalarına okuttukları ve sahnede beş vokalle hayatlarını devam ettirdikleri için benim okuduğuma inanmadılar" açıklamasına bulundu.

"DİLİMİN AYARI YOK" Daha önce, "Aleyna Tilki'ye iki tokat atmak istiyorum" şeklinde konuşan ünlü isim, konuyla ilgili, "Evet, şımarıklığı yüzünden... Aptal sorulardan çok sıkıldığım için... Dilimin ayarı yok. Hiçbir şey planlı programlı değil. Her şey hızlı hızlı" ifadelerini kullandı.