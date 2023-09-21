Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia! Eskişehir'in İnönü ilçesi Türk Hava Kurumu (THK) tesislerinde havalandıktan kısa bir süre sonra 52 yaşındaki pilot Tolga Kandilli ve pilot Murat Demirok´un yelkenkanatları çarpıştı. Kazada Kandilli hayatını kaybederken, Demirok ise yaralandı. Evli ve 4 çocuk babası olan Tolga Kandilli, Bursa'da toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.09.2023 - 07:46 Güncelleme: 21.09.2023 - 07:53 facebook

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