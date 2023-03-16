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Yellen: Bankacılık sistemi sağlam

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta atılan adımların, mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvende kalmasını sağlama kararlığını gösterdiğini ifade etti

Yellen: Bankacılık sistemi sağlam
AA

ABD Hazine Bakanlığı, Bakan Janet Yellen'ın ABD Senatosu'nun Finans Komitesi'nde 2024 mali yılı bütçe teklifine ilişkin düzenlenecek oturumda yapacağı konuşmanın metnini paylaştı.

Konuşmasında bankacılık sistemindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yellen, hükümetin bu hafta bankacılık sistemine olan güveni güçlendirmek için "kararlı ve güçlü" adımlar attığını anımsattı.

Yellen, iflas eden iki bankanın tüm mevduat sahiplerini korumak için ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Pazartesi sabahı müşteriler, mevduat hesaplarındaki tüm paraya erişerek maaşlarını ve faturalarını ödeyebildi" ifadesini kullandı.

Hissedarlar ve borçluların hükümet tarafından korunmadığına işaret eden Yellen, hiçbir vergi mükellefinin parasının ise kullanılmadığını veya riske atılmadığını vurguladı. Yellen, mevduat korumasının bankalardaki ücretlerle finanse edilen Mevduat Sigorta Fonu tarafından sağlandığını belirtti.

Fed'in de yeni bir borç tesisiyle bankacılık sistemine ek destek sağladığına dikkati çeken Yellen, bunun finans kurumlarının tüm mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacağını ifade etti.

Yellen, "Komite üyelerine, bankacılık sistemimizin sağlam kalmaya devam ettiği ve Amerikalıların ihtiyaç duyduklarında mevduatlarının orada olacağından emin olabileceği konusunda güvence verebilirim. Bu hafta atılan adımlar, mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvende kalmasını sağlama kararlılığımızı göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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