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Restorandaki yemek faciasında acılı anne ile dededen endişelendiren haber!

İzmir'de geçtiğimiz yıl restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ece Melisa'nın annesi Hasret Mercankaya ile dede Davut Ülgen'den endişelendiren haber geldi. Kanser tedavisi gören annenin bir göğsünün alındığını söyleyen dede Davut Ülgen, "Aksilikler bir türlü bitmedi. Ben de İTP hastalığından tedavi görüyorum. Bağışıklık sistemim bozulmuş. Torunumu yitirdikten sonra aşırı sıkıntı yaşadım" dedi

Restorandaki yemek faciasında acılı anne ile dededen endişelendiren haber! - Güncel haberler
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DHA

İzmir'deki restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa'nın (5) kanser hastası olan annesi Hasret Mercankaya'nın (34) sol memesi alınırken, dedesi Davut Ülgen (60) ise İmmün Trombositopenik Purpura (İTP) hastalığına yakalandı.

DHA'nın haberine göre dede Ülgen, "Aksilikler bir türlü bitmedi. Kızımda kanser nedeniyle sol göğsü operasyonla alındı. Belçika'da tedavisi sürüyor. Bunun yanında aradan onca zaman geçti hala otopsi sonucundan da bir gelişme çıkmadı" dedi.

"HÂLÂ OTOPSİ RAPORUNU BEKLİYORUZ"

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (38), eşi Hasret Mercankaya (34), çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (4), geçen yıl 13 Nisan'da, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı.

Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya da tedavisinin ardından 13 Haziran'da taburcu edildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni ise 'belirsiz' olarak kayda geçti. Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsinin sonucu henüz çıkmadı.

DEDESİ DE HASTALIĞA YAKALANDI

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya, meme kanseri tedavisi için geçen yıl Aralık ayında eşi ve oğluyla Belçika'ya döndü. Doktorlar, yapılar tetkikler sonrası Hasret Mercankaya'nın sol memesini operasyonla aldı. Hasret Mercankaya'nın babası Davut Ülgen de aşırı stres ve sıkıntıdan; insan vücudu savunma sisteminin, trombositleri zarar verici etki olarak kabul edip işaretlemesi ve imha etmesiyle oluşan rahatsızlık olarak bilinen İmmün Trombositopenik Purpura (İTP) hastalığına yakalandı.

Tedavisi süren Davut Ülgen, "İTP, hastalığından tedavi görüyorum. Bağışıklık sistemim bozulmuş. Hematoloji bölümünde tedavi görüyorum. Torunumu yitirdikten sonra aşırı sıkıntı yaşadım. Doktorlarda aşırı sıkıntı nedeniyle bu hastalığa yakalanmış olabileceğimi söyledi. İki adım yürüsem yoruluyorum. Bu nedenle evden çıkamıyorum. Beyin ve mide kanaması riskimin bulunduğu belirtildi. Aksilikler bir türlü bitmedi. Kızımın da kanser nedeniyle sol memesi operasyonla alındı. Belçika'da tedavisi sürüyor. Bunun yanında aradan onca zaman geçti hala torunumun ölümüyle ilgili otopsi sonucu çıkmadı. Artık sonuç bekliyoruz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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