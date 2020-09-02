Çocukların yemek seçmesi hem yaygın hem normal. Ama bu sorun çözümsüz değil. Özellikle de konu sebze olduğunda.

Tadı gerçekten kötü mü?

Çocukların bir yemeği yememek için öne sürdükleri başlıca bahane, “tadı kötü”... Gerçekten o kadar kötü olabilir mi? Beslenme uzmanlarına göre çocuklar çok sayıda yeni tat ile tanışıyorlar ve ilk başlarda bazılarını beğenmemelerini normal. Bu yaşlarda tatlı ve yüksek kalorili yiyeceklere daha fazla ilgi duyabiliyorlar. Brüksel lahanası, karnabahar gibi yiyeceklerin görüntü ve renk dezavantajını da ekleyebiliriz.

Nasıl çözeriz?

Uzmanların birinci önerisi, sevmedikleri yemeklerin şeklini değiştirmek. Çorbasını, salatasını, püresini ve aklınıza gelebilecek her türlü şeklini masaya koymaya devam edin. Araştırmalara göre çocuklar bir yemekle 5-10 kez karşılaştıktan sonra fikirlerini değiştirebiliyorlar. İkinci olarak da sevmediklerini sevdikleri yemeklere karıştırabilirsiniz. Makarnayı brokoli ile yapmayı deneyin. Birini seviyorsa diğerine de katlanmak zorunda kalacak.

“Aç değilim”

Yemek seçen çocukların en sıkça başvurduğu itirazlardan biri de aç olmadıkları. Yemekten önce atıştırmak, yemeyi beğenmediği için sofraya oturmak istememek ya da gerçekten acıkmamış olmak... Gerçek neden hangisi olursa olsun, doktorlar aç olmadığını söyleyen çocukları zorlamamayı tavsiye ediyorlar, elbette kilosu sağlıklı aralıkta kaldığı ve kan değerleri iyi olduğu sürece.

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Nasıl çözeriz?

Aç olmadığını söylese de günde 3 öğün sofrayı kurmayı, 2 kez ara öğün hazırlamayı bırakmayın, rutini kurun ve alışkanlık edinmesini sağlamaya çalışın.

Söz hakkı ve hayır!

Çocukların özellikle belirli yaş dönemlerinde hayır kelimesini çok sık kullanması, gelişimin doğal bir parçası.

Nasıl çözeriz?

İnatlaşmayın, emir vermeyin ve yemeyi bir güç savaşına çevirmeyin. Kendi kararlarını kendisi versin. Siz sadece o yiyeceğin ona nasıl faydalı olabileceğini anlatın ve “Sen bilirsin” deyip bırakın. Daha çok gol atmasını sağlayacağına inandığı brokoli konusunda fikirlerini değiştirebilir.

Sağlık sorunu olmadığından emin olun

Bazı hastalıklar çocuklarda iştahsızlık ve yemekten uzak durmak gibi semptomları gösterebilir. Takip altında tutmak ve başka belirtiler olup olmadığını gözlemlemek gerekir.

Nasıl çözeriz?

Doktorunuzla birlikte hareket edin, tavsiyeleriyle sizi yönlendirecektir.

Alışkanlık yaratın, seçenek sunun

Çocukların yemek saati, sofrada oturma, belirli günlerde belirli besinler gibi alışkanlıklara sahip olmaları yemek seçmelerini azaltacaktır. Ayrıca seçenekler sunmak, yemek için ne isteyeceğini sormak da kişisel gelişimlerine destek olarak seçici davranışlarından vazgeçirebilir.

Yemek yerken oyuncakları kaldırın, televizyonu kapatın ve sadece yemekle ilgilenmesini sağlayın. Yemek yemediğinde aç kalmasına izin vermeyin ama en sevdiği sandviçi de hazırlamayın. Bir sonraki yemek saatine kadar meyve ile geçiştirmeye çalışın.

Yemek yaparken yardımcı etmesini isteyin, bu fikri sevecek ve yemekle ilgili fikri yumuşayacak. Yemeğin yapılması sırasında eğlenmesi ve o yiyecekle güzel duygular geliştirmesi de yardımcı olacak.