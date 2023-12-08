Yemekteyiz'de kim kazandı? 8 Aralık 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi...
TV8'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan yarışması Yemekteyiz'de haftanın finali bugün gerçekleştiriliyor. Zuhal Topal'ın hazırlayıp sunduğu yarışmada son olarak bugün Dilan Hanımın evine konuk olunacak ve kazanan isim belli olacak. İşte, 9 Aralık 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın finaline dair ayrıntılar...
İlgiyle takip edilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için artık beklenen gün geldi çattı. 15 yılı aşkın bir süredir yayınlanan yarışmada bugün haftanın birincisi belirlenecek. İşte, gözlerin çevrildiği 8 Aralık 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına dair ayrıntılar...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı.
Kazanan isim belli olur olmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...
BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
1. Gün Yarışmacısı Meltem Gürbüz
2. Gün Yarışmacısı Uğur Yıldırım
3. Gün Yarışmacısı Tursun Kebiz
4. Gün Yarışmacısı Yasin Gülgarip
5. Gün Yarışmacısı Dilan Çoşkun