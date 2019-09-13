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Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? 13 Eylül Cuma Yemekteyiz haftanın finali

Yemekteyiz haftanın finalinde, haftanın birincisi 13 Eylül Cuma günü yani bu akşam verilecek puanların ardından belli olacak. Rekabetin üst seviyelere çıktığı yarışma programında, birinci olan kişi 10 bin liralık ödülün sahibi olacak. İşte, 13 Eylül Yemekteyiz haftanın finali...

Yemekteyiz

Yemekteyiz'de 13 Eylül Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. Peki, 13 Eylül Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 13 EYLÜL

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Ebru Eğinoğlu'nun evinde yapılıyor. Ebru Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 13 Eylül Yemekteyiz puan durumu ve yarışmacıları...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI 

1. Gün - Enis Andaç
2. Gün - Müzeyyen Altaç
3. Gün - Neşe Kır
4. Gün - Yıldız Aydoğdu
5. Gün - Ebru Eğinoğlu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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