Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? 27 Eylül Cuma Yemekteyiz haftanın finali

Yemekteyiz haftanın finalinde, haftanın birincisi 27 Eylül Cuma günü yani bu akşam verilecek puanların ardından belli olacak. Rekabetin üst seviyelere çıktığı yarışma programında, birinci olan kişi 10 bin liralık ödülün sahibi olacak. İşte, 27 Eylül Yemekteyiz haftanın finali...

Yemekteyiz haftanın birincisi

Yemekteyiz'de 27 Eylül Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 27 Eylül Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 27 EYLÜL

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Neslihan Altınbaşak'ın evinde yapılıyor. Neslihan Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 27 Eylül Yemekteyiz puan durumu ve yarışmacıları... 

YEMEKTEYİZ 27 EYLÜL PUAN DURUMU

Tümer Ergün

Güler Uyar

Fatma Dale

Emre Can İrkilmez

Neslihan Altınbaşak

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gelinim Mutfakta kim elendi? 27 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim elendi?
Kuaförüm Sensin kim elendi? 27 Eylül Kuaförüm Sensin haftanın birincisi
TELEVİZYONKuaförüm Sensin haftanın birincisi kim?
Aşk Ağlatır dizisi nerede çekiliyor?
TELEVİZYONAşk Ağlatır dizisi nerede çekiliyor?
John Wick filmi oyuncuları kimler? John Wick filminin konusu ne?
TELEVİZYONJohn Wick filmi oyuncuları ve konusu
Elimi Bırakma 47.Bölüm 2. fragmanı! Cenk ile Barış arsında kalan Azra ne yapacak?
TELEVİZYONOna bütün gerçeği anlatacağım!
Aşk Ağlatır dizi kadrosu ve karakterleri
TELEVİZYONAşk Ağlatır dizi kadrosu
Kalk Gidelim 79. bölüm 2.fragmanı! Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları kimdir?
TELEVİZYONKalk Gidelim 79. bölüm fragmanı
Çukur yeni bölüm fragmanı: Bir kişi kaldı, Efsun! Çukur 3. sezon 3. bölüm fragmanı
TELEVİZYON"Bir kişi kaldı, Efsun!"
Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı: Ada merhamet değil hayranlık duyduğum biri! Aşk Ağlatır 4. bölüm 3. fragmanı
TELEVİZYON"Ada merhamet değil hayranlık duyduğum biri"
Benim Tatlı Yalanım yeni gününde! Benim Tatlı Yalanım 15. Bölüm fragmanı Nejat, yıllar sonra Aylin'i görüyor!
TELEVİZYONBenim Tatlı Yalanım Yeni Gününde!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X