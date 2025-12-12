Habertürk
Habertürk
        Yemekteyiz kim kazandı? 12 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu haftanın yarışmacıları Özlem Dışbakan, Korhan Yılmaz, Yusuf Küçükgülme, Yasemin Yıldız, Biray San oldu. Haftanın kazananı büyük ödülünde sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 12 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Giriş: 12.12.2025 - 15:53 Güncelleme: 12.12.2025 - 15:53
        Yemekteyiz kim kazandı?
        Yemekteyiz birincisi bugün açıklanıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de, beş günün sonunda haftanın finali gerçekleşiyor. Peki, 12 Aralık Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülün sahibi kim?

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Haftanın kazananı program bitimine doğru açıklanacak ve haberimizde yer alacaktır.

        YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

        Özlem Dışbakan

        Korhan Yılmaz

        Yusuf Küçükgülme

        Yasemin Yıldız

        Biray San

