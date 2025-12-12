Yemekteyiz kim kazandı? 12 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu haftanın yarışmacıları Özlem Dışbakan, Korhan Yılmaz, Yusuf Küçükgülme, Yasemin Yıldız, Biray San oldu. Haftanın kazananı büyük ödülünde sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 12 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Haftanın kazananı program bitimine doğru açıklanacak ve haberimizde yer alacaktır.
YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
Özlem Dışbakan
Korhan Yılmaz
Yusuf Küçükgülme
Yasemin Yıldız
Biray San