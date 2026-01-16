Yemekteyiz kim kazandı? 16 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi açıklandı mı?

Yemekteyiz'de 200 bin TL para ödülünü için beş isim bir hafta boyunca mutfakta hünerlerini gösterdi. Rekabet ve eleştirilerin eksik olmadığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 12-16 Ocak 2026 tarihli haftasında, cuma günü haftanın puanları belli oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı, haftanın büyük ödülünü kim aldı?