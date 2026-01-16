Habertürk
        Yemekteyiz kim kazandı? 16 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi açıklandı mı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 16 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi açıklandı mı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi bugün belli oluyor. Toplamda 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi beş yarışmacıdan sadece birinin olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 16 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi açıklandı mı?

        Giriş: 16.01.2026 - 13:06 Güncelleme: 16.01.2026 - 13:06
        1

        Yemekteyiz'de 200 bin TL para ödülünü için beş isim bir hafta boyunca mutfakta hünerlerini gösterdi. Rekabet ve eleştirilerin eksik olmadığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 12-16 Ocak 2026 tarihli haftasında, cuma günü haftanın puanları belli oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı, haftanın büyük ödülünü kim aldı?

        2

        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        3

        YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Aynur Sınmaz

        Burak Boz

        Nebahat Altun

        Yıldız Güneş

        Fikri Kopuz

