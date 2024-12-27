ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi olan yarışmacı Murat Bakan ve Ali Hüda Yılmaz oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yılbaşı özel haftası olması nedeniyle daha önce yarışmaya katılan isimler arasından belirlenen 5 yarışmacı 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak için mücadele veriyor.