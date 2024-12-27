Yemekteyiz kim kazandı? 27 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim kazandı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı haftanın finalinde belli oldu. Bu hafta 250 bin TL'lik ödülün sahibi açıklandı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yılbaşı özel haftası olması nedeniyle daha önce yarışmaya katılan isimler arasından belirlenen 5 yarışmacı 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak için mücadele verdi. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 27 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim kazandı?
Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de 27 Aralık Cuma akşamı haftanın finali heyecanı yaşandı. Peki, 27 Aralık bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu
ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi olan yarışmacı Murat Bakan ve Ali Hüda Yılmaz oldu.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yılbaşı özel haftası olması nedeniyle daha önce yarışmaya katılan isimler arasından belirlenen 5 yarışmacı 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak için mücadele veriyor.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Sebahat Yolçu
Dilan Çoşkun
Murat Bakan
Ali Hüda Yılmaz
Nurettin Tekin