        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 30 Ocak Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl, 200 bin TL kim aldı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 30 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, 200 bin TL kim aldı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Hafta içi her gün Tv8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 200 bin TL para ödülünü için beş isim bir hafta boyunca mutfakta hünerlerini gösteriyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 30 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, 200 bin TL kim aldı?

        Giriş: 30.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 30.01.2026 - 19:51
        1

        Yemekteyiz haftanın kazananı merak ediliyor. Rekabet ve heyecan dolu haftanın ardından 30 Ocak Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincisi, puanların açıklanmasıyla netlik kazandı. Peki 30 Ocak Cuma günü Yemekteyiz’de kim kazandı?

        2

        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de hafta birincisi 28 puanla Ramazan ve Ogün oldu.

        3

        GEÇEN HAFTA ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        19 Ocak-23 Ocak 2026 tarihli Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta, Vedat Bey, Samet Bey, Serpnur Hanım, Sevgi Hanım ve Elif Hanım yarıştı. Bir haftalık mücadele sonrası Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi 33 puan alan Samet Bey oldu. Samet Bey böylece 200 bin TL'lik para ödülünün de sahibi oldu.

